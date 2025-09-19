Najslađu rekorderku doneo je Radovan Zakić iz Kikinde

Najslađa ludaja ove godine stigla je iz domaćinstva Radovana Zakića iz Kikinde i slatka je tačno 13 briksa. Ova narandžasta šećerlema do sada je ubedljivo najslađa, od kada je ustanovljeno takmičenje.



Rasnovrstan i bogat program za 40. ,,Dane ludaje” od pre tri godine upotpunjen je pravom poslasticom-takmičenjem za najslađu ludaju. Od 11 proizvođača koliko ih se prijavilo, Radovan Zakić iz Kikinde doneo je ubedljivo najslađu narandžastu lepoticu, slatku 13 briksa i tako postao rekorder ovog nadmetanja. Interesantno je i da je Radovanu ovo druga pobeda, jer je pre dve godine, takođe osvojio prvo mesto.

-U trci za najslađu ludaju učestvujem od početka, treći put. Nema tajne u gajenju slatkih bundeva, seme je kao i kod drugih. Bitno je da su seme i zemlja dobri, da ima dovoljno sunčanih dana, da se navodnjava, prehranjuje, a dobra kombinacija svega, dovodi do dobrog rezultata-laže Zakić.

Odluku o tome ko će pobediti na ovom takmičenju donose stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a slatkoća ludaje meri se uređajem koji se zove refraktometar. Obično se još koristi i za merenje sadržaja šećera u grožđu i voću, a merna jedinica je briks.

-Od 11 ludaja, Radovan je imao ubedljivu pobednicu, slatku čak 13 briksa, što je rekord do sada. Nijenda bundeva nije bila slađa. Drugo mesto osvojio je Dragiša Štrbac čija je bundeva imala 10,2 briksa, vidite kolika je razlika, a trećeplasirani je Goran Lazić čija je favoritkinja imalasa 10,1 briks-navodi Nikola Krnić, predsednik Udruženja građana ,,Kikindska ludaja i dodaje:

-Kikinda je grad kojima najviše sunčanih dana u Srbiji, tako da kod nas rastu najslađe i najbolje ludaje.

Gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan, uručio je vlasnicima slatkih bundeva, diplome i prigodne poklone, a pobedniku i pehar.

Najslađa je izabrana, a najteža i najduža ludaja biraće se u subotu, najpre merenjem ispred bine na gradskom trgu, a potom i uručenjem nagrada. Ko će imati najtežu narandžastu debeljucu, najveća je slatka tajna 40. ,,Dana ludaje”.