Nulta stopa bolesti slinavke i šapa u Severnobanatskom okrugu

Na okupljanju stočara u Mokrinu moglo se čuti da na području Severnobanatskog okruga nema registrovanih slučajeva bolesti slinavke i šapa. To je, bez sumnje, najvažnija poruka predavanja koje je organizovala Poljoprivredna stručna služba Kikinda u saradnji sa Pokrajinskim fondom za razvoj poljoprivrede.

– „ Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede rapisao je konkurs početkom ove godine gde su sve PSS u APV konkurisale i on podrazumeva da sve službe urade desetak predavanja iz oblasti poljoprivrede, iz raznih podoblasti – stočarstva, ratarska proizvodnja agroekonomija ili savremeni trendovi u poljoprivredi. Tako je i PSS Kikinda ostvarila pravo da organizuje predavanja. Danas smo počeli u Mokrinu u seoskoj biblioteci na temu stočarstva i prevencije zaraznih bolesti,” ispričao nam je Mladen Đuran, direktor PSS Kikinda.

Stručnjaci su stočarima objasnili da je reč o bolesti koja može da napravi ogromne štete u proizvodnji, jer pogađa i goveda, i svinje, i ovce. Iako na ovom prostoru nema opasnosti, naglašeno je da svaki farmer mora da vodi računa o biosigurnosnim merama – od higijene objekata, preko pravilne ishrane, do redovne kontrole i vakcinacije kada je to propisano. Razgovaralo se i o drugim problemima u stočarstvu.

– „ Slinavka i šap je jedna veoma zarazna bolest i ona se posle dosta godina u Evropi pojavila u Nemačkoj početkom ove godine u januaru, a u Bugarskoj 2011. godine. To je jedna veoma zarazna bolest koja nanosi velike ekonomske gubitke. Pretežno se javlja kod papkara, ovaca, svinja, koza i goveda, međutim ljudi ne mogu da oboljevaju ali mogu da budu prenosioci. Želimo da ukažemo na simptome koje ova bolest izaziva i koje su preventivne mere, akko sprečiti da se ta zaraza ne pojavi i ne proširi,” dodao je Marko Čavka, poljoprivredni savetodavac PSS Kikinda.

Kako je istaknuto, samo zdrava stada garantuju sigurnu proizvodnju i prihod na gazdinstvu. Zato je savetovano da stočari budu u stalnom kontaktu sa veterinarima i da na vreme reaguju na svaku promenu u ponašanju ili izgledu životinja. Ovakva predavanja, rečeno je, neće stati na ovome. Planirano je da se i u narednom periodu nastavi sa edukacijom, jer stočarima znanje i razmena iskustava znače isto koliko i dobar prinos ili zdravo tele.