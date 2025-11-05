Počelo zidanje zvonika u porti hrama Svetih Kozme i Damjana

U porti hrama Svetih Kozme i Damjana u Kikindi počelo je zidanje zvonika monumentalnih dimenzija. Po tome će ova svetinja biti jedinstvena u severnom Banatu koja će imati odvojen zvonik od hrama sagrađenog u neovizantijskom stilu. U toku je izgradnja temelja, čija vrednost iznosi oko 4 miliona dinara, dok će celokupni radovi iznositi 49 miliona dinara. Duhovna vrednost zvonika još je veća, jer se gradi dobrovoljnim prilozima vernika.

Jedinstven po mnogo čemu, hram Svetih Kozme i Damjana sagrađen je najviše inicijativom sveštenika i zalaganjem njegovog starešine Bobana Petrovića. Takva sudbina zadesila je i zvonik, čija je izradnja u toku. U porti hrama uveliko se gradi temelje.

Dimenzije zvonika u osnovi su 6 metara sa 6, dok će njegova visina iznositi 26 metara, za oko 2 metra premašiće dužinu samog hrama.

Radovi su počeli pre desetak dana. Zvonik u porti hrama Svetih Kozme i Damjana gradi se dobrovoljnim prilozima vernika, zbog čega ima još veću duhovnu vrednost. Sveštenstvo se oslanja i na donacije ljudi koji su, kada je u pitanju izgradnja duhovnih svetinja, uvek materijalno pomagali.

U izradi projekta za zvonik učestvovalo je više inženjera iz Sombora i Kikinde, dok su radovi povereni kikindskoj firmi ,,Banjac konstrukcija”. U zavisnosti od finansijskih prilika, plan je da izgradnja zvonika bude završena naredne godine. Za sada je jedino izvesno da će temelje biti završeno do 14. novoembra, za slavu Hrama Svetih Kozme i Damjana.