„Suvača“ obeležila Malu Gospojinu uz običaje i recepte naših baka

Etno-građansko društvo „Suvača“ iz Kikinde obeležilo je Malu Gospojinu, slavu udruženja, uz blagoslov i svečano rezanje slavskog kolača. Kuma ovogodišnje slave bila je Ljupka Miškov iz udruženja „Livađanke“ iz Aleksandrova, a svečanosti su prisustvovali brojni članovi, prijatelji i predstavnici udruženja iz različitih krajeva Srbije i Republike Srpske.

Uz obeležavanje slave održana je i šesta manifestacija slatkih i slanih kolača pripremljenih po receptima baka. Članice „Suvače“ na ovaj način nastoje da od zaborava sačuvaju stare recepte i običaje, a među tradicionalnim poslasticama našli su se žerbo, grancle, medenjaci i breskvice. Predsednica udruženja Radojka Vujadinov istakla je da su upravo očuvanje tradicije i njeno prenošenje dalje među najvažnijim ciljevima „Suvače“, koja postoji 23 godine.

Govoreći tokom obeležavanja slave, otac Boban Petrović ukazao je na značaj žene i majke za porodicu, društvo, duhovnost i zajedništvo, navodeći da možda nije slučajno što je upravo Bogorodica izabrana za zaštitnicu udruženja.

Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan čestitao je članicama slavu i poručio da će Grad nastaviti da podržava njihov rad na očuvanju tradicije i običaja ovog kraja, kao i aktivnosti kojima „Suvača“ predstavlja Kikindu i povezuje se sa drugim udruženjima.