Podeljeno više od 6.000 „Poklona za dečiji osmeh“ kikindskim osnovcima i predškolcima povodom Savindana

Više od 6.000 osnovaca sa teritorije Kikinde dobilo je prigodne paketiće povodom Savindana, školske slave koju tradicionalno obeležavaju obrazovne ustanove širom Srbije. Akcija „Poklon za dečiji osmeh“ realizovana je u svim osnovnim školama, a obuhvatila je učenike od prvog do osmog razreda. Kako je naglašeno, cilj je da se đacima ulepša školska slava i pošalje poruka da lokalna samouprava kontinuirano ulaže u obrazovanje i brigu o deci.

– „ Sveti Sava predstavlja praznik koji podjednako okuplja učenike i sve zaposlene u obrazovanju. Zadovoljstvo mi je što je lokalna samouprava prepoznala važnost obeležavanja školske slave i što je, simboličnim poklonima namenjenim učenicima, doprinela svečanijoj i lepšoj atmosferi ovog dana” – istakao je Ivan Pantelić direktor OŠ „Vuk Karadžić”.

– „ Od izuzetnog je značaja da se deca još od najranijeg uzrasta upoznaju sa ličnošću i nasleđem Svetog Save, koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda i obrazovanja. Ovom akcijom želimo da poručimo najmlađima da mislimo na njih, da ih podržavamo i da stojimo uz njih na putu obrazovanja,” – poručio je gradonačelnik Mladen Bogdan.