Polaganjem venaca na spomen obeležje žrtvama fašizma u centru grada obeležena 81 godina od oslobođenja Kikinde

U centru Kikinde održan je komemorativni skup posvećen žrtvama fašizma, kojim je obeležena 81. godišnjica oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu. Ovaj značajan datum u istoriji Kikinde okupio je predstavnike lokalne samouprave, Vlade, Ambasade Ruske Federacije boračkih udruženja, Vojske, Policije i građane koji su odali počast onima koji su položili živote za slobodu. Evocirane su uspomene na 6. oktobar 1944. godine, dan kada je Kikinda oslobođena nakon dugih i teških borbi. Govornici su podsetili da se herojska borba kikindskih partizana i stanovnika severnog Banata ne sme zaboraviti, jer je upravo zahvaljujući njihovoj hrabrosti grad ponovo postao slobodan. Grad je u tim teškim vremenima podneo velike žrtve, a, kako ističe Savo Orelj, predsednik Gradskog odbora SUBNOR-a, obaveza svih nas je da čuvamo sećanje na one koji su dali svoje živote i da ne zaboravimo događaje iz odbrambenih ratova koji su obeležili našu istoriju.

-„ U ranim jutarnjim satima, iz pravca Ruskog Sela, u Kikindu je ušlo trideset pet tenkova, čime je započelo oslobađanje grada. Otpor nemačkih snaga bio je slab, a nakon kratke borbe, Kikinda je ponovo bila slobodna,” ukazao je Orelj.

– „ Šesti oktobar je dan koji je duboko ukorenjen u identitet našeg grada. Podseća nas na vrednosti koje su nam vodilja slobodu, jedinstvo i borbu za prave vrednosti. U vremenima punim izazova, zajedništvo nam je važnije nego ikada. Moramo ostati dosledni tekovinama antifašističke borbe, jer je Kikinda oduvek bila grad slobodarskog duha i rodoljublja,” – izjavio je gradonačelnik Mladen Bogdan.

Spomenik žrtvama fašizma u centru grada podignut je 29. novembra 1961. godien kao prvi apstraktni spomenik u bivšoj Jugoslaviji i delo je vajara Aleksandra Zarina. Centralni deo čini bronzana figura pod nazivom ranjenik koji simbolizuje patnju i žrtvu partizanskih boraca, a sa obe strane naalze se stilizovani bronzani reljefi koji prikazuju scene borbe i otpora.