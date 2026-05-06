Polaganjem venaca u Parku prijateljstva „Narvik” obeležena je 84. godišnjica stradanja 46 Kikinđana u Norveškoj

Sećanje na 6. maj 1942. godine, jedan od najtežih datuma u istoriji Kikinde, obeleženo je danas u centru grada, gde su položeni venci na Spomenik kikindskim internircima u Parku prijateljstva „Narvik“. Tog dana, pre tačno 84 godine, 46 sugrađana nasilno je odvedeno u koncentracione logore na severu Norveške, gde su mnogi prošli kroz izuzetno teške uslove, a brojni među njima nikada se više nisu vratili.

„ Transport je obavljen u stočnim vagonima, bez vode i osnovnih uslova za život, zbog čega su već po dolasku bili u ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju. U prvim danima boravka u logoru stradalo je 39 ljudi, dok je samo sedmoro uspelo da preživi izuzetno teške i nehumane uslove koji su bili gotovo neizdrživi za običnog čoveka. Preživeli su kasnije svedočili o tim događajima i stradanjima, a Slavko Vukić je svoje iskustvo trajno zabeležio u knjizi „Sećanje iz Norveške“ , “ izjavio je Tibor Firedi sekretar Društva srpsko-norveškog prijateljstva.

U znak trajnog poštovanja prema njihovoj žrtvi, počast su odali i predstavnici lokalne samouprave. Istaknuto je da ovaj datum ima poseban značaj ne samo za porodice interniraca, već i za ceo grad, jer predstavlja opomenu i svedoči o stradanju nedužnih Kikinđana tokom Drugog svetskog rata.

„ Negujući slobodarsku tradiciju i sećanje na slavne pretke, ne zaboravlja se ni žrtva sugrađana koji su svoje živote položili za temelje slobode u kojoj danas živimo.Polaganjem venaca odana je počast svim nevino stradalima u teškim i burnim istorijskim vremenima, uz poruku da će se takva praksa sećanja i poštovanja nastaviti i ubuduće, ” dodala je Biljana Kikić zamenica gradonačelnika Kikinde.

Poruka današnjeg okupljanja bila je jasna – sećanje na žrtve mora ostati trajno, kao i obaveza budućih generacija da neguju istinu i čuvaju istorijsko nasleđe od zaborava. Saradnja i prijateljski odnosi između Kikinde i Narvika zvanično su uspostavljeni 1966. godine, kada je na Dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, 6. oktobra, potpisana prva Deklaracija o prijateljstvu. Kao trajno sećanje na stradale internirce, spomenik u centru Kikinde podignut je 1975. godine. Dugogodišnje veze dodatno su učvršćene u martu 2019. godine, kada je potvrđena Deklaracija o prijateljstvu između dva grada i svečano otvoren Park prijateljstva „Narvik“.