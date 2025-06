Poljoprivrednici mogu da podnesu zahteve za regres za sertifikovano seme do 15. jula

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regres za sertifikovano seme za 2025. godinu. Ova mera ima za cilj da podrži poljoprivredne proizvođače u korišćenju kvalitetnog semenskog materijala i time doprinese povećanju prinosa i održivosti domaće biljne proizvodnje. Pravo na podsticaje imaju svi nosioci aktivnih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji uz podneti zahtev dostave i račun o kupovini sertifikovanog semena. Račun mora biti izdat u periodu od 1. avgusta 2024. godine do dana podnošenja zahteva. Maksimalan iznos koji poljoprivrednici mogu da ostvare iznosi do 17.000 dinara po hektaru, a regres se odobrava za zaista korišćene površine zemljišta koje ispunjavaju uslove za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji – i to najviše do površine od 100 hektara. Važno je istaći da se zahtevi podnose isključivo elektronski, i to putem platforme eAgrar, u periodu do 15. jula 2025. godine. Pristup platformi zahteva visok nivo elektronske identifikacije, što znači da je neophodno imati biometrijsku ličnu kartu, registrovan nalog na portalu eID, kao i aktivan nalog na eAgrar sistemu. Kako bi se olakšalo podnošenje zahteva, Ministarstvo apeluje na sve poljoprivrednike da se na vreme upoznaju sa procedurama i obezbede potrebnu elektronsku dokumentaciju. Za one koji nisu sigurni kako da pristupe sistemu ili imaju tehnička pitanja, podrška je dostupna kroz mrežu poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi, lokalne samouprave, kao i Upravu za agrarna plaćanja. Sve dodatne informacije, kao i detaljna uputstva i kriterijumi za ostvarivanje prava na podsticaje, mogu se pronaći na zvaničnim internet stranicama Ministarstva i nadležnih službi: www.minpolj.gov.rs www.uap.gov.rs i www.eagrar.gov.rs