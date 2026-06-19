Potpisivanje ugovora za subvencije dodele bicikala

Grad Kikinda i ove godine pokazao je razumevanje za poboljšanje i očuvanje životne sredine, dodelivši 174 ugovora za sufinansiranje nabavke novih bicikala. Gradjani kao i uprava grada ističu važnost ovakve podrške kako bi zajedničkim zalaganjima doprineli poboljšanju i očuvanju zdravlja sugradjana.

“Ove godine saznala sam za konkurs i tada sam se prijavila. Bicikl mi mnogo znači jer mi olakšava svakodnevne obaveze. Svoj bicikl sam već odabrala a ovim putem zahvaljujem se gradu Kikinda”, izjavila je Mirjana Okuka.

“Sećam se ranog detinjstva i velike kolone biciklista koji su krasili naš grad. Srećan sam što sam danas medju prvima došao na potpisivanje ugovora. Hvala gradu na velikoj pomoći i tome što prepoznaje naše potrebe”, rekao je Lazar Demić.

Svake godine je veliko intresovanja gradjana i to nas raduje.Ove godine takodje smo imali veliki odziv a gradjani nam i dalje dolaze sa upitima o subvenciji bicikala. Kao prijatelji opštine, nastavićemo sa saradnjom i u daljem periodu”, istakao je Miroslav Vujin.

“Gradska uprava, sada već tradicionalno sprpvodi ovu zdravu akciju i tako kao grad promovišemo zdrav način kretanja. Motiv nam je da ljudi steknu zdravije navike i sa tim ciljem već nekoliko godina za redom obeležavamo ovakve i slične dogadjaje”, naglašava Djordje Tešin.