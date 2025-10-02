Privredna saradnja Banjaluke i Kikinde moguća od 2026. godine

Manifestacija ,,Dani Srpske u Srbiji” obeležena je i u Kikindi posetom delegacije Područne privredne komore iz Banja Luke. Domaćin gostima u kabinetu bio je gradonačelnik Mladena Bogdana, kada je najavljena moguća saradnja sa kikindskom Privrednom komorom.

Pored kulturnog dela manifestacije ,,Dani Srpske u Srbiji”, delegacije Područne privredne komore iz Banjaluke, posetila je Gradsku kuću u Kikindi, kada je u kabinetu gradonačelnika Mladena Bogdana sa predstavnicima Regionalne privredne komore Severnobanatskog upravnog okruga razgovarano o uslovima I mogućoj saradnji u oblasti privrede.

Dogovori koji su vezani za saradnju od naredne godine, imaju perspektivu da postanu tradicionalni, kao u oblastima kulture, tako I ekonomije, istakao je Ljuboja. Time bi se, kako je rekao, smanjio odliv mladih iz obe zemlje. Područne privredne komore Banja Luka najveća je u Republici Srbiji I pokriva 55 odsto teritorije, zbog čega je za Kikindu međusobna saradnja od suštinskog značaja.

Direktor Regionalne privredne komore Kikinda Tibor Horvat, izrazio je zadovoljstvo i istakao značaj saradnjom sa Područnom privrednom komorom Banja Luka.

Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan, rekao je da dolazak delegacije iz Banjaluke, predstavlja značajan početak saradnje i zamajac kikindske privrede.

Grad Kikinda biće gost Foruma privrede u Banjaluci, kada će predstaviti mogućnosti saradnje sa Republikom Srpskom.