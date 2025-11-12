Prodato Dečije odmaralište u Prčnju

Dečije odmaralište u Prčnju koje je bilo u vlasništvu Grada Kikinde, prodato je nakon javne licitacije za milion i 115 hiljada evra pančevačkoj firmi ,,Fat Frumos d.o.o. Pančevo”. Ta sredstva će biti uložena isključivo u infrastrukturna i investiciona ulaganja, posebno u obnovu i gradnju objekata u kojima borave deca, istakao je na konferenciji za medije gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan.

Dečije odmaralište u crnogorskom primorskom mestu Prčanj bilo je zapušteno I van upotebe tridesetak godina. Najpre je Skupština grada Kikinde na sednici donela odluku da se objekat odmarališta zajedno sa parcelom otuđi, a potom je 12. septembra ove godine održana javna licitacija, tokom koje je firma iz Pančeva ,,Fat Frumos d.o.o.” dala najveću ponudu od milion i 115 hiljada evra.

Ta suma će, kako je istakao Bogdan, biti uložena isključivo u infrastrukturna i investiciona ulaganja, a naročito u one objekte u kojima borave najmlađi.

Gradonačelnik Kikinde je naglasio da se nijedna lokalna administracija do sada nije ozbiljno bavila problemom zapuštenog odmarališta u Prčnju I dodao da je jedan deo objekta morao da se legalizuje u sada drugoj državi. Za javnost će posebno biti značajno participativno budžetiranje koje će Grad Kikinda uskoro sprovesti, otvaranjem javne rasprave za sve zainteresovane strane, uključujući I građane, u šta će biti uvrštena i novčana sredstva od odmarališta.

Procena odmarališta u Prčnju od 15. marta 2024. godine je 753 hiljade evra. To znači da je, kupoprodajnim ugovorom koji je overen kod javnog beležnika u Kotoru, prodato za 400 hiljada evra više. Površna dvorišta je 140 kvadratnih metara, cela parcela koja se u katastarkoj opštini Prčaj vodi kao livada treće klase je 379 kvadrata, dok zajedno sa objektom odmarališta iznosi 1.116 kvadratnih metara.