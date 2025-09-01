Protest ,,Građani protiv blokada” okupio oko 2.000 građana

Na gradski trg, ispred zgrade lokalne samouprave u Kikindi, i juče je izašao veliki broj ljudi da mirnim protestom ,,Građani protiv blokada” pokažu da žele mir i prestanak blokada koje traju već više od deset meseci. Oko dve hiljade građana Kikinde i okolnih mesta poručilo je da želi Srbiju bez nasilja. Podršku su im i ovoga puta pružili bajkeri.

Meštani Kikinde i okolnih sela u 18 časova i 30 minuta u nedelju su se ponovo okupili u velikom broju na trgu, ispred Gradske kuće. Poslali su snažnu poruku mira puštanjem beloh golubaova koji simbolizuju mir. Upravo onako kako i žele da žive. Mirnim protestom, bez incidenata, pokazali su kako to radi većinska Srbija. Srbija bez nasilja, koja želi da slobodno živi bez straha, Srbija koja ima dostojanstvo.

Među okupljenim građanima bio je i penzionisani general-major Milorad Stupar, koji je zajedno sa srpskim ratnim veteranima proneo trobojku do Gradske kuće. Okupljene su i ovoga puta podržali bajkeri turiranjem motora. Građani su još jednom poručili da im je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci.