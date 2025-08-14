14 августа, 2025
Raste broj preduzetničkih radnji i zaposlenost

Miroslava Obadić02 mins

Broj preduzetnički radnji na području koje pokriva Regionalna provredna komora Kikinde, a obuhvata grad i opštine Novi Kneževac i Čoku, raste iz godine u godinu. Zaključno sa današnjim danom, na nivou okruga ima 2. 135 preduzetnika, od kojih je 1.699 u Kikindi, što je u odnosu na prošlu godinu za 72 više. To je doprinelo i da broj nezaposlenih osoba opada.

Tibor Horvat, direktor Regionalne privredne komore Kikinda

Broj privrednih društava zaključno sa 13. avgustom ove godine na području koje pokriva RPK Kikinde, što ubahvata sam grad, opštine Novi Kneževac i Čoka iznosi 590. Tibor Horvat, direktor RPK u Kikindi kaže za našu televiziju da je uočen blagi pad privrednih društava za pet u odnosu na kraj 2024. godine, što je i očekivano, jer je se prethodnih godina povećava broj preduzetnika.

Broj preduzetničkih radnji u Kikindi raste za 70 do 80, i to onih koje uspeju da opstanu. Svaka godina završava se sa 65 do do 90 preduzetničkih radnji više. Tome doprinose i subvencije NSZ, koje očigledno daju rezultate.

To je jedan od razloga koji utiču i da broj zaposlenih raste iz godine u godinu, ističe Horvat. Tako je na kraju juna u Kikindi bilo 1.847 nezaposlenih osoba, a krajem prošle godine 1.859.

Rezultat pozitivnog trenda je da broj zaposlenih ostaje isti, a evidentno je smanjenje nezaposlenih osoba.

