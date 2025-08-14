Raste broj preduzetničkih radnji i zaposlenost

Broj preduzetnički radnji na području koje pokriva Regionalna provredna komora Kikinde, a obuhvata grad i opštine Novi Kneževac i Čoku, raste iz godine u godinu. Zaključno sa današnjim danom, na nivou okruga ima 2. 135 preduzetnika, od kojih je 1.699 u Kikindi, što je u odnosu na prošlu godinu za 72 više. To je doprinelo i da broj nezaposlenih osoba opada.

Broj privrednih društava zaključno sa 13. avgustom ove godine na području koje pokriva RPK Kikinde, što ubahvata sam grad, opštine Novi Kneževac i Čoka iznosi 590. Tibor Horvat, direktor RPK u Kikindi kaže za našu televiziju da je uočen blagi pad privrednih društava za pet u odnosu na kraj 2024. godine, što je i očekivano, jer je se prethodnih godina povećava broj preduzetnika.

Broj preduzetničkih radnji u Kikindi raste za 70 do 80, i to onih koje uspeju da opstanu. Svaka godina završava se sa 65 do do 90 preduzetničkih radnji više. Tome doprinose i subvencije NSZ, koje očigledno daju rezultate.

To je jedan od razloga koji utiču i da broj zaposlenih raste iz godine u godinu, ističe Horvat. Tako je na kraju juna u Kikindi bilo 1.847 nezaposlenih osoba, a krajem prošle godine 1.859.

Rezultat pozitivnog trenda je da broj zaposlenih ostaje isti, a evidentno je smanjenje nezaposlenih osoba.