Robot Voli pomaže deci sa smetnjama u razvoju u kikindskoj školi „6. Oktobar”

Humanoidni robot po imenu Voli od sada će pomagati nastavnicima i učenicima Specijalne osnovne škole „6. Oktobar“ u Kikindi. Ovaj savremeni tehnološki asistent prvi put je predstavljen u školi, a njegova primena ima za cilj da unapredi rad sa decom i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Uvođenjem robota u nastavni proces, škola je napravila značajan iskorak ka savremenim oblicima obrazovanja i rehabilitacije.

-„ Robot Voli je jedna vrsta asistivne tehnologije koja je prevashodno namenjena redovnoj nastavi i redovnim školama. Došao je kod nas putem Ministarstva prosvete u saradnji sa UNICEFOM, a sve je finansirano od strane banke Inteze kroz njihov projekat „Unapređenje inkluzivnog obrazovanja”.Naša škola već treću godinu crši usluge resursnog centra odnosno pomaže u domenu inkluzivnog obrazovanja redovnim školama kako bi deca koja su sa smetnjama, a uključena u redovni sistem bolje inkorponirala u tu nastavu. Robot Voli je, jedna vrsta tehnologija koja bi mogla da pomogne upravo u toj nekoj komunikaciji, uključivanju dece koja su u redovnom sistemu kroz svoju popularnost i uopšte izgled, koji bi na neki način trebao da stimulište svu decu u odeljenju da komuniciraju i da se na neki način povežu,” izjavio je Srđan Stojanović direktor OŠ „6. Oktobar“ u Kikindi.

Robot Voli pruža nove mogućnosti u radu sa decom kroz interaktivnu komunikaciju, edukativne sadržaje i podsticanje socijalnih, komunikacijskih i kognitivnih veština na inovativan i motivišući način.

-„ Jedna od stvari, uvek kada se desi neka tehnološka promena jeste da li će on da preuzme primat. Poenta je upravo u tome da je on neka vrsta igračke – saradnika, nastavnik i dalje ima svoju dominantnu ulogu u odeljenju, on je taj koji kreira atmosferu i sve ostalo, robot Voli je samo jedna vrsta filtera, pomagala koje bi trebalo da omogući da ta konekcija sa decom bude bolja. Deca predškolskog i školskog uzrasta bila su prilično oduševljena kada su ga videla, ono što tek treba da se poradi sa njim jeste da stavimo dosta datoteka što se tiče komunikacije i u principu svaki nastavnik ima tu mogućnost, u zavisnosti od predmeta kojim se bavi da Voliju dodeli jednu vrstu uloge, pa makar samo da maše deci ili na neki način vrši neku komunikaciju,” dodao je Stojanović.

Specijalna Osnovna škola „6. oktobar“ u Kikindi treću godinu kao resursni centar koji je propisalo resorno Ministarstvo pruža podršku deci i učenicima u redovnom obrazovanju na teritoriji celog Severnobanatskog okruga.

-„ Ono što znači resursni centar jeste velika stvar u smislu da ne znači samo podršku deci, ona znači podršku roditeljima, nastavnicima, u principu ideja je da se zaokruži čitava priča koja je oko deteta koje ima smetnje ili invaliditet i na neki način je kroz inkluzivno obrazovanje uključeno u redovan sistem. Tu je jako puno institucija, jako puno porodica i zahteva jako puno podrške. Ovo je lepa stvar jer kao resursni centar prosto, omogućeno je da se prave radionice i da se na više načina iskomunicira što sa školama, što sa pedagozima, psiholozima i to je već sada počelo da daje neke pozitivne rezultate,” zaključio je Stojanović.