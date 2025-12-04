Rok za kredite pravnim licima i preduzetnicima za malinu roda 2025. produžen do 31. decembra

Rok za odobrenje kredita namenjenih pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu roda 2025. godine produžen je do 31. decembra. Odluka je doneta nakon usvajanja izmene Uredbe o vanrednoj interventnoj meri, koja je uvedena kako bi se pravovremeno reagovalo na poremećaje na tržištu i obezbedili povoljniji uslovi za poslovanje u ovom delu poljoprivredne proizvodnje. Produženje roka sa ranije utvrđenog 30. novembra na poslednji dan godine omogućava svim zainteresovanim skladištarima maline dodatni period da podnesu zahtev i obezbede finansijska sredstva neophodna za funkcionisanje u izazovnoj sezoni. Kako se navodi, banka može odobriti kredit i korisnicima koji se tokom 2025. godine suoče sa finansijskim problemima nastalim usled tržišne nestabilnosti, sve do 31. decembra. Ova odluka odgovor je na veliko interesovanje proizvođača i skladištara, koji već duže vreme ukazuju na pritiske u sektoru malinarstva. Posebno se izdvajaju povećani troškovi rada, skladištenja i održavanja hladnjača, kao i promene na svetskom tržištu koje utiču na formiranje otkupnih cena. Upravo zato, dodatna finansijska podrška ocenjuje se kao važan korak ka stabilizaciji poslovanja i smanjenju rizika sa kojima se suočavaju akteri u celom lancu proizvodnje i plasiranja maline. Stručnjaci objašnjavaju da je malina već godinama jedan od najznačajnijih izvozanih poljoprivrednih proizvoda Srbije, pa je očuvanje kontinuiteta u snabdevanju, kako domaćeg tako i inostranog tržišta, od suštinskog značaja. Produženje roka za kreditiranje, prema njihovim rečima, doprinosi očuvanju proizvodnih kapaciteta voćarstva, ublažavanju posledica tržišnih poremećaja i održavanju stabilnosti cena. Iz Vlade RS poručuju da će nastaviti da prate situaciju u sektoru malinarstva i reaguju merama koje mogu da pomognu proizvođačima, hladnjačarima i izvoznicima. Ova interventna podrška, kako se navodi, deo je šire strategije unapređenja konkurentnosti domaće poljoprivrede i podsticaja za očuvanje jedne od najvažnijih grana srpskog agrara.