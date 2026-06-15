Saradnja javnog, civilnog i privrednog sektora ključ razvoja socijalnog preduzetništva

Socijalno preduzetništvo predstavlja važan pokretač lokalnog razvoja, a za njegov napredak neophodni su veća institucionalna podrška i bolja saradnja svih relevantnih aktera. O izazovima i mogućnostima razvoja ove oblasti razgovarano je na panel diskusiji u Kolping edukativnom centru u Sajanu.

-„ Svakako podrške lokalne zajednice, u ovom slučaju MZ Sajan i grada Kikinde su nama i našem preduzeću Ruke Sajana jako puno pomogli u prethodnim godinama. Osnovani smo pre nekoliko godina u Kikindi i bavimo se okupljanjem nezaposlenih žena u Sajanu, edukacijom u oblasti proizvodnje, proizvoda od meda i medarstvom uopšte, nakon koje naše polaznice imaju mogućnost da se bave pčelarstom,” izjavila je Melinda Tomić direktorica Kolping društva Srbije.

Poseban značaj događaja bilo je i potpisivanje Memoranduma o saradnji između Kolping Društva Srbije i grada Kikinde kojim je potvrđena zajednička posvećenost razvoju podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo i jačanju saradnje između javnog, civilnog i privrednog sektora.

-„ Potrebno je i da lokalne samouprave shvate da svaki soc preduzetnik rešava neki lokalni problem i da vrlo dobro može da sarađuje sa socijalnim preduzetnicima,” dodala je Danijela Maletić član Saveta za socijalno preduzetništvo.

-„ Svakako to je važan korak ka jačanju saradnje, odnosno podrške socijalne zaštite, politike i preduzetništva i verujem da će to pomoći lokalnoj zajednici,” nadovezao se Zoltan Tot, predsednik Saveta MZ Sajan.