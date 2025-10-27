Sveta Petka obeležena i u ženskom manastiru Svete Trojice

U ženskom manastiru, Svete Trojice, obeležavanje Svete Petke i služenje liturgije ima poseban značaj. Smatra se da je Sveta Petka ženski praznik, pa se ovoj svetici obraćaju žene svih vera i nacija. U prisustvu vernika i monahinja iz manastira, otac Boban Petrović posebno se osvrnuo na značaj Prepodobne mati Paraskeve.

Prva u nizu jesenjih slava, Sveta Petka, šesta je po broju svečara koji je obeležavaju, što govori o ogromnom poštovanju koje svetiteljka od davnina uživa u srpskom narodu, ali i u celom hrišćanskom svetu.

Sveta Petka je kod Srba veoma poštovana i slavna svetiteljka koja se smatra zaštitnicom žena, kao i čuvarkom siromašnih i bolesnih. Vernici joj se obraćaju za pomoć kroz molitvu, posebno na njen dan, tražeći spas od bolesti i drugih životnih nevolja. Praznovanje Svete Petke je izuzetno razvijeno u Srbiji, Grčkoj i drugim pravoslavnim balkanskim zemljama. Otud i različiti epiteti koji stoje uz njeno ime: Petka Balkanska, Srpska, Grčka, Bugarska, Rumunska, Makedonska, Epivatska, Beogradska, Trnovska.