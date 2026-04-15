Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ ulazi u novu fazu rekonstrukcije objekta

Unapređenje uslova u Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ nastavlja se i nakon završetka radova na rekonstrukciji školskih toaleta, čime je načinjen značajan korak ka podizanju standarda boravka za učenike i zaposlene. Paralelno sa tim, izrađena je i kompletna tehnička dokumentacija za narednu fazu investicionih radova, koja obuhvata sanaciju svlačionica, tuševa i pratećih toaleta uz fiskulturnu salu.

-„ U prethodnom periodu smo akcenat imali na rekonstrukciji toaleta. Sada imamo spremljenu tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju svlačionica, tuševa i toaleta pored fiskulturne sale. Pre toga moramo odraditi rekonstrukciju krova nad tim delom zgrade, jer krov godinama prokišnjava i sad je u planu da se uradi, to je ravan krov, ne može da se sanira drugačije, pa smo predvideli da se uradi kosi krov. Drugi projekat za koji smo konkurisali je za proširenje hidrantske mreže čime bismo završili priču što se tiče požara,” izjavila je Milanka Halilović, direktorica Tehničke škole „Mihajlo Pupin”.

Tehničku školu trenutno pohađa 680 učenika, raspoređenih u tri područja rada – elektrotehniku, mašinstvo i obradu metala, kao i saobraćaj. Prema planu upisa za ovu godinu, predviđeni su isti obrazovni profili kao i prethodne, s tim što će akcenat biti stavljen na veći broj trogodišnjih smerova, ističe naša sagovornica.

-„ Prošle godine smo upisali kombinovano odeljenje bravar zavarivač i operater mašinske obrade, sad ćemo ih razdvojiti jer smo za opetere dobili 28 izjava od poslodavaca za dualno obrazovanje i 10 izjava od poslodavaca za zainteresovanost za tehničare za kompjutersko upravljanje CNC mašinama.”

Pored opremanja zgrade, rekonstrukcija i tekućeg održavanja akcenat je i na novoj opremi.

-„ Konkursom smo tražili jedan kabinet računara, u prethodnom periodu smo nabavili kamion za obuku učenika, ali najvrednija stvar koju smo nabavili je aparat za zavarivanje. Novac smo dobili na konkurs NIS-a Zajednici zajedno,” zaključila je naša sagovornica.