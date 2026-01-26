U Kikindi obeleženo 80 godina od kolonizacije

Osam decenija od kolonizacije Vojvodine obeleženo je u Kikindi programom koji je spojio istorijsku analizu, kulturno sećanje i umetnički izraz, ukazujući na dugoročni značaj ovog procesa za razvoj severa Srbije. U svečanoj sali Narodnog muzeja okupili su se stručnjaci iz oblasti istorije i etnologije, ali i građani zainteresovani da se podrobnije upoznaju sa okolnostima i posledicama posleratnih migracija. U fokusu događaja bila je tribina posvećena kolonizaciji u periodu od 1945. do 1948. godine, tokom koje su istraživači iz Matice srpske i vojvođanskih muzeja govorili o razlozima preseljavanja, načinu organizacije kolonizacionog procesa, kao i o prilagođavanju novih stanovnika na drugačije prirodne, društvene i ekonomske uslove tadašnjeg vremena.

-„ U trouglu između Jaše Tomića, Velike Kikinde i Zrenjanina u 29 naselja se naseljavaju ljudi sa teritorije Bosne i Hercegovine, to su tačno bili određeni rejoni naseljavanja. Naseljavali su se u nemačkim selima. U pitanju su partizanski kolonisti, koji svojim dolaskom i vitalnošću unose novu energiju i nove karakteristike u banatski prostor,” objasnio je istoričar, dr Milan Micić generalni sekretar Matice srpske.

O značaju organizovanja ovakvih događaja na severu Banata, posvećenih sećanju na koloniste i očuvanju njihovog nasleđa, govorio je i čuvar narodne tradicije Milan Vašalić.

-„ Čovek je suštinski društveno biće i njegov život je neodvojiv od zajednice kojoj pripada. Kroz vekove, mi prenosimo povezanost između nasleđa naših predaka i sveta koji smo zatekli, obogaćujući i oplemenjujući pejzaž vojvođanske ravnice novim iskustvima i tragovima,” rekao je Vašalić.

Uz gradonačelnika Mladena Bogdana, događaju je ispred Gradske uprave prisustvovala i Marijana Mirkov, članica Gradskog veća za kulturu i turizam.

-„ Ovo je trenutak i dan kada naš grad izražava zahvalnost svima koji su, bilo da su to učinili iz svoje volje ili su morali, napustili svoja ognjišta, noseći sa sobom velike emocije, i započeli potpuno novi život,” naglasila je Mirkov.

Posetioci su imali priliku da pogledaju izložbu Kulturnog centra iz Novog Sada posvećenu životu i stvaralaštvu Branka Ćopića, koja je dodatno osvetlila duh vremena u kojem se odvijala kolonizacija. U umetničkom delu večeri nastupilo je Kulturno-umetničko društvo „Petar Kočić“ iz Novih Kozaraca, čime je događaj dobio i emotivnu dimenziju kroz igru i pesmu. Obeležavanje jubileja realizovano je u saradnji Grada Kikinde i Matice srpske, uz jasnu poruku da je razumevanje prošlih procesa od presudnog značaja za očuvanje kolektivnog pamćenja i sagledavanje istorijskog nasleđa.