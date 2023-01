U toku prijavljivanje za licitaciju državnog zemljišta

Lokalna samouprava raspisala je javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini grada. Ratari će se nadmetati za oko 2.700 hektara zemljišta u deset katastarskih opština. Najviše državne zemlje je u katastarskoj opštini Banatska Topola 1.300 hektara jer se na jednogodišnji zakup izdaje zemljište namenjeno kompaniji „Tennis“, u Iđoš ima oko 800 hektara, u Mokrinu 400, u Banatskom Velikom Selu i Sajanu 250, u Novim Kozarcima oko 200, u Bašaidu 70, dok u Nakovu i Ruskom Selu maltene da ni nema državnih oranica za izdavanje. Postupak javnog nadmetanja i ove godine biće organizovan elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Početna cena za njivu prve klase je 511 evra, druge 465, treće 414, četvrte 368, pete 322, šeste 260, sedme 214 i osme 158 evra. Za livade e početna cena od 95 do 137 evra po hektaru, za pašnjake od 39 do 64, a za močvare i trstike od 51 do 63 evra.

Uvid u dokumentaciju, kao i grafički pregled i spisak katastarskih parcela može se obaviti u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u ulici Kralja Petra Prvog 41 svakog radnog dana od 8 do 12 sati.

Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u aplikaciju je do 13. januara do 15 sati.Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz zakazano je za 19. januar u 12 časova.