Veliko interesovanje građana za program ,,Svoj na svome”

Interesovanje građana Kikinde i okolnih mesta da prijave svoju nepokretnost putem državog programa „Svoj na svome“ je velika. Akcija je počela 8. decembra, a za nedelju dana podneto je oko 2.000 prijava. Na taj način građanima je omogućeno evidentiranje i legalizacija u skladu sa novim Zakonom o posebnim uslovima za upis prava na nepokretnostima.

U Kikindi se procenjuje da postoji 20.000 objekata koji još uvek nisu upisani u katastar, a grad je obezbedio dodatne kapacitete kako bi se proces ubrzao. Cilj državnog programa ,,Svoj na svome” je da se reši status neuknjiženih objekata i omogući građanima pravna sigurnost nad njihovom imovinom.

Procedura je svedena na minimum, u većini slučajeva potrebna su samo tri do četiri dokumenta kao što su lična karta, dokaz o vlasništvu i tehnički opis.

Građani mogu da podnesu zahteve u roku od dva meseca, tačnije, do 5. februara, od početka programa, uz mogućnost produženja za još mesec dana u specifičnim slučajevima. Prijave se podnose isključivo elektronski putem portala Svoj na svome.

Za detaljne informacije i pokretanje procesa građani mogu da posete zvanični portal Svoj na svome.