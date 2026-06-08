Vikend u saobraćaju: tri saobraćajne nesreće na teritoriji Kikinde

Tokom prethodne nedelje na području PU Kikinda dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 3 lica dok su se za dane vikenda dogodile 3 saobraćajne nesreće sa materijalnom štetom u iznosu od 85.000 dinara.

Zbog učinjenih prekršaja ukupno je sankcionisano 108 učesnika u saobraćaju. Istovremeno, iz saobraćaja su zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci isključena 33 vozača, od kojih je 8 vozača zadržano u trajanju do 12 časova, jer je izmerena količina alkohola u organizmu prelazila granicu od 1,20 promila alkohola u organizmu tj. imali su nedozvoljene psihoaktivne supstance.

Takođe, otkriveno je 8 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 16 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i 59 ostalih prekršaja.

Stanje bezbednosti saobraćaja na području Republike Srbije u ovom periodu povoljnije je u odnosu na isti period prošle godine. Zabeležen je manji broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama, što predstavlja pozitivan pokazatelj i rezultat višeg nivoa odgovornosti svih učesnika.

I pored pozitivnih pomaka, brzina ostaje dominantni faktor koji utiče na nastanak nezgoda, ali i na težinu njihovih posledica. Neprilagođena i prekoračena brzina direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju.

Apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas i prilagode vožnju uslovima na putu. Takođe, pešake i druge učesnike pozivamo na odgovorno i bezbedno ponašanje.