Za uređenje staze oko jezera u Nakovu iz budžeta Pokrajinske Vlade izdvojeno više od 12 miliona dinara

U Nakovu su u toku radovi na uređenju staze oko jezera, čime se nastavlja kontinuitet ulaganja u unapređenje infrastrukture u seoskim sredinama. Za realizaciju ovog projekta iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je viiše od 12 miliona dinara, što ukazuje na značaj koji se pridaje ravnomernom razvoju svih delova lokalne samouprave.

-„ Iskreno, nisam očekivao da će radovi napredovati ovako brzo. Veoma smo zadovoljni jer ovo ulaganje puno znači za naše selo, meštane i decu. Staza će obuhvatiti celo jezero i biti potpuno povezana, a još razmatramo najbolje rešenje za finalni izgled. Nekada je ovo bila ogromna deponija, ali smo tokom pet-šest godina uspeli da prostor očistimo i uredimo,“ istakao je Branislav Čubrilo, predsednik Saveta MZ Nakovo.

Ulaganja u infrastrukturu u selima ostaju jedan od prioriteta lokalne samouprave, a cilj je da se dodatno unapredi kvalitet života svih meštana i zadrži stanovništvo u ruralnim sredinama.

– „ Mi svakodnevno pokazujemo koliko nam je važno ulagati u mesne zajednice, osluškujući njihove potrebe i želje. Uređenjem ovog dela u Nakovu, prostor će postati prava oaza za meštane i prijatno mesto okupljanja za Nakovčane. U narednom periodu planira se i izgradnja platoa kod letnjikovca, dok ulaganje u seoske mesne zajednice ostaje naš prioritet, kako prethodnih, tako i ove godine,“ poručio je gradonačelnik Bogdan.