Koncert za pamćenje povodom dva veka od rođenja Štrausa Drugog

Solistički koncert povodom 200 godina od rođenja Johana Štrausa Drrugog, u izvodjenju soprana Pamele Kiš Ignjatov iz Novog Sada uz klavirsku pratnju Stefana Rakića, održan je u Svečanoj sali Narodnog muzeja. Kulturne događaje već šest godina organizuje Nemačko udruženje Kikinda.

Koncerti koje organizuje Nemačko udruženje Kikinda u Narodnom muzeju postali su tradicija kojoj se umetnici rado odazivaju. Da kulturom oplemene veče, muzikom I glasom, ove godine imali su priliku sopran Pamela Kiš Ignjatov, uz klavirsku pratnju Stefana Rakića, koncert je posvećen 200 godišnjici od rođenja Johana Štrausa Drugog.

U kikindskom Nemačkom udruženju aktivno je 50 članova. Umetnički događaj u Narodnom muzeju organizuje se svake godine u novembru.

Nemačko udruženje Kikinda sarađuje sa kolegama širom Srbije, među kojima je I vršačko Humanitarno udruženje Nemaca ,,Hennemann”. Nnamlađe udruženje, ali dosta aktivno. U multinacionalnoj sredini kao što je Vojvodina, iz Nemačkih udruženja kažu da imaju dobru saradnju I sa udruženjima drugih nacionalnih zajednica, poput Mađara, Slovenaca, Rumuna, međusobno se poveuju I podižu svest o zajedništvu. Koncert u Narodnom muzeju to je svakako pokazao.