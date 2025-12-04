75 godina pozorišne magije u Kikindi

Narodno pozorište u Kikindi, institucija koja je postala srce grada i neizostavni deo njegovog identiteta, s ponosom je obeležila 75 godina kontinuiranog rada i postojanja. Ovaj značajan jubilej nije samo proslava dugovečnosti, već i svedočanstvo o vitalnosti, posvećenosti i neprekidnoj ljubavi prema daskama koje život znače.

Sve je počelo 2. decembra 1950. godine, kada je osnovano kao Gradsko pozorište, smešteno u zgradi nekadašnjeg hotela ,,Nacional” iz 1893. godine, koja i danas čuva jednu od najstarijih očuvanih pozorišnih sala u regionu. Od amaterskih početaka, pozorište je izraslo u profesionalnu instituciju 1992. godine, pod nazivom Narodno pozorište. Tatjana Radišić, istaknuta kostimografkinja i scenografkinja sa bogatim međunarodnim iskustvom, priredila je izložbu pod nazivom “Tkanje vremena: 75 godina pozorišnog kostima”. Ova izložba je centralni deo obeležavanja velikog jubileja. Kroz raznovrsan program obeležavanja, uključujući izložbu kostima koji pričaju priču o proteklim vremenima i predstavama, publika je imala priliku da zaviri u dugu istoriju teatra.

Tokom decenija, kikindska scena je bila mesto susreta generacija talentovanih glumaca, reditelja, kostimografa i svih onih posvećenih teatarskih radnika koji su utkali svoju strast u svaku predstavu.

Njihov rad je učinio da Kikinda, iako manje mesto, s ponosom zadrži status grada sa profesionalnim pozorištem, što je izuzetna vrednost koja zaslužuje poštovanje.

Jubilej od 75 godina bila je prilika da se setimo svih onih koji su gradili pozorišnu scenu, odajući priznanje zaslužnim pojedincima za njihov ogroman doprinos očuvanju i unapređenju kulturne baštine. Branislavu Šibulu, nekadašnjem upravniku kikindskog teatra, uručena je nagrada za životno delo, koji je mladim generacijama glumaca raskrčio put da mogu da rade i stvaraju u profesionalnom pozorištu.

Narodno pozorište u Kikindi je više od zgrade i predstava, ono je simbol zajedništva, mesto gde se neguju prave vrednosti, gde se publika smeje, plače i, najvažnije, razmišlja. Njegova istorija utkana je u kulturni identitet grada, a 75 godina rada su dokaz da magija pozorišta u Kikindi živi i da će nastaviti da inspiriše buduće generacije.