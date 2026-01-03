Aleksa Sekereš prvorođena je beba u 2026. godini

Aleksa Sekereš upisao se u prvim satima 2026. godine kao prva beba rođena u Kikindi. Na Ginekološko-porođajnom odeljenju Opšte bolnice, jutros u 8.33 časova, na svet ga je donela majka Sanja Sekereš (24) iz Banatske Topole. Po rođenju, mali Aleksa bio je dugačak 57 centimetara i težak 3 kilograma i 630 grama. Porođaj je protekao bez ikakvih problema.

– „ Sve je prošlo u najboljem redu, a to mi je bilo najvažnije. Presrećni smo i zahvalni celom medicinskom osoblju” – kaže ponosna majka.

Prema podacima Opšte bolnice, tokom 2025. godine u Kikindi je rođeno 375 beba, što je manji broj u odnosu na prethodne godine. U 2024. godini rođeno je 426, dok je godinu dana ranije na svet došlo 480 beba. Vršilac dužnosti direktora Bolnice, dr Vesna Tomin, naglasila je značaj demografskih kretanja i ulogu zdravstvene ustanove u životu svih sugrađana.

– „ Bolnica je mesto gde se ljudi leče, ali i gde počinje novi život. Sve što gradimo i stvaramo ima smisla samo ako imamo kome to da ostavimo, zbog čega je važno da se rađa što više dece” – istakla je dr Tomin.

Povodom rođenja prve bebe u novoj 2026. godini, porodicu Sekereš posetili su gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan i predstavnici Crvenog krsta, koji su uručili poklone ne samo za malog Aleksu, već i za ostale bebe koje se trenutno nalaze na ovom odeljenju. Gradonačelnik Mladen Bogdan podsetio je da lokalna samouprava kontinuirano ulaže u mere podrške porodicama i populacionu politiku.

– „ Iako smo ove godine nešto duže čekali rođenje prve bebe, mali Aleksa doneo je radost i svojoj porodici i celom gradu. Grad je, u skladu sa tradicijom, majci prvorođene bebe obezbedio novčanu podršku u iznosu od 80.000 dinara, kao vid pomoći u prvim danima roditeljstva” – rekao je Bogdan.

Foto: Čedomir Vujanić