Bezbednost dece nema alternativu i zato danas ne pričamo o kaznama, već o odgovornosti koja počinje onog trenutka kada se sedne za volan. Sekunda nepažnje menja sve, ali sekunda opreza spasava život. Policija apeluje da bezbednost dece u saobraćaju nema cenu, ni alternativu.

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom vikenda dogodile su se 2 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom u iznosu od 170.000 dinara. Uzrok saobraćajnih nezgoda je nepropisni upravljanje vozilima. Usled učinjenih saobraćajnih prekršaja sankcionisano je 467 učesnika u saobraćaju. Istovremeno, iz saobraćaja je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci isključeno je 26 vozača, od kojih je njih 8 zadržano u trajanju do 12 časova, jer je izmerena količina alkohola u organizmu prelazila granicu od 1,20 promila alkohola u organizmu i nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci. Takođe, otkrivena su 22 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 374 prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i 45 ostalih prestupa. Tokom prethodne nedelje na putevima u Srbiji dogodilo se 680 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 11, a povređeno 260 osoba. Na području Policijske uprave Kikinda, u istom periodu, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređena 3 lica. U skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, vozila koja učestvuju u ovom prevozu moraju da ispunjavaju posebne tehničke uslove, da budu propisno obeležena, a vozači moraju da poseduju odgovarajuće kvalifikacije i poštuju stroge bezbednosne procedure, što je predmet policijske kontrole, kako bi se maksimalno zaštitili najmlađi putnici, jer bezbednost dece nema alternativu, navodi se saopštenju PU Kikinda.