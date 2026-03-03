Bezbednost u saobraćaju zajednička obaveza svih učesnika

Na teritoriji Policijske uprave u Kikindi tokom prethodnog dana nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda, dok se na putevima u Republici Srbiji dogodilo 66 saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe izgubile život, a 25 je povređeno.

Sa poboljšanjem vremenskih uslova povećan je i broj biciklista u saobraćaju, zbog čega nadležni apeluju na poštovanje propisa i dodatni oprez svih učesnika. Podseća se da su biciklisti dužni da koriste ispravne svetlosne uređaje – belo svetlo na prednjoj i crveno na zadnjoj strani bicikla, kao i reflektujuće elemente, naročito u uslovima smanjene vidljivosti.

Biciklisti su obavezni da se kreću prvenstveno biciklističkim stazama i trakama gde one postoje, dok je vožnja kolovozom dozvoljena samo u nedostatku posebne infrastrukture, i to desnom ivicom kolovoza uz striktno poštovanje saobraćajnih propisa.

Vozačima motornih vozila upućen je apel da pokažu dodatnu pažnju, naročito prilikom preticanja i na raskrsnicama, uz obavezno držanje bezbednog odstojanja i uvažavanje biciklista kao ravnopravnih učesnika u saobraćaju.

Nadležni podsećaju da je bezbednost u saobraćaju zajednička odgovornost svih učesnika i da se savesnim ponašanjem, poštovanjem pravila i međusobnom tolerancijom čuvaju ljudski životi.