Do 31. oktobra traje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja objavila je javni poziv za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal 2025. godine. Reč je o redovnoj meri podrške domaćim proizvođačima, koja ima za cilj da podstakne stabilnu proizvodnju i unapredi položaj farmera koji se bave mlečnim govedarstvom, ovčarstvom i kozarstvom. Zahtevi za premiju podnose se . do 31. oktobra isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Na ovaj način, sistem prijava u potpunosti je digitalizovan, čime se ubrzava procedura i smanjuje administrativno opterećenje za poljoprivrednike.

Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, ali pod uslovom da je gazdinstvo obnovilo registraciju u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2025. godinu. Premija se odobrava za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno na sopstvenom gazdinstvu od obeleženih i registrovanih grla, a koje je isporučeno u periodu od 1. jula do 30. septembra 2025. godine. Visina premije iznosi 19 dinara po litru mleka, što predstavlja važan oblik podrške malim i srednjim proizvođačima koji doprinose domaćem tržištu mleka. Na sajtu Uprave za agrarna plaćanja objavljen je i tekst javnog poziva sa svim detaljima o uslovima, načinu prijave i obrascu zahteva. Ministarstvo podseća poljoprivrednike da na vreme podnesu zahtev kako bi ostvarili pravo na ovu finansijsku podršku, koja je deo kontinuirane politike unapređenja stočarske proizvodnje u Srbiji.