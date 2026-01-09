Dubravka Đedović Handanović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Građani Srbije od 1. januara mogu da se prijave za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je građane da iskoriste to pravo i tako obezbede niže račune za struju, uz mogućnost da popust ostvare i za grejanje.

“Od 1. januara imamo nove prijave energetski ugroženih kupaca. Raspitajte se, prijavite se u vašim opštinama, odnosno u jedinicama lokalne samouprave kako biste ostvarili ovo pravo. Možete dobiti i popust za plaćanje grejanja, ne samo za električnu energiju“, rekla je Đedović Handanović za Tanjug.

Ministarka je navela da je država do sada umanjila račune za struju za oko 180.000 domaćinstava sa statusom energetski ugroženog kupca, među kojima je bilo oko 100.000 penzionera i 11.000 vojnih invalida.

“Pričamo o popustima na računima za električnu energiju u iznosu od 20, 30 ili 40 odsto. Zahvalna sam građanima koji su se prijavljivali”, kazala je Đedović Handanović.

Ona je istakla da je država izašla u susret penzionerima tako što ih je oslobodila odlaska na šalter.

“Omogućili smo penzionerima da ne moraju da se prijavljuju i da ne moraju da čekaju, već da im po automatizmu budu umanjeni računi ukoliko spadaju u grupu penzionera koji imaju penzije do 28.000 dinara i brojilo na svoje ime“, objasnila je Đedović Handanović.