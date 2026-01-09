Grad Kikinda organizuje tehničku i pravnu pomoć za upis prava na nepokretnostima

Gradska uprava Kikinda obaveštava građane kojima je potrebna pomoć pri podnošenju prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima da će naredne nedelje, od 12. do 16. januara, organizovati pružanje tehničke i pravne podrške u Ruskom Selu.

Kako je saopšteno, podrška će biti dostupna u prostorijama Mesne zajednice Rusko Selo, svakog dana u periodu od 8 do 14.30 časova, a odnosi se na pomoć prilikom podnošenja prijava putem platforme „Svoj na svome“.

Iz Gradske uprave podsećaju da se prijave podnose isključivo elektronskim putem. Građani koji imaju tehničke mogućnosti mogu samostalno da podnesu prijavu, dok će onima koji nemaju odgovarajuću opremu ili znanje biti obezbeđena stručna pomoć zaposlenih u Gradskoj upravi.

Osim u Ruskom Selu, podrška građanima dostupna je i u sedištu Gradske uprave Kikinda, u sali broj 51 na prvom spratu (ulaz iz Ulice braće Tatića), kao i na šalteru broj 7 u Uslužnom centru, radnim danima od 8 do 15 časova.

Za podnošenje prijave neophodno je priložiti važeću ličnu kartu, osnov sticanja odnosno dokaz o vlasništvu nad nepokretnošću (ugovor o kupovini, poklonu, rešenje o ostavini, dodeli i slično), kao i podatke o objektu – namenu, spratnost i površinu.

Prijavu su dužni da podnesu svi zainteresovani građani, uključujući i one koji su ranije podnosili zahteve po prethodno važećim zakonima, s obzirom na to da su ti postupci, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, kolektivno obustavljeni.

Nadležni podsećaju da je za svaku nepokretnost potrebno podneti posebnu prijavu, kao i da su u slučaju suvlasništva obavezni da prijavu podnesu svi suvlasnici.