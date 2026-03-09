Gusle obeležile prvih 150 godina uspešnog rada i postojanja

Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ proslavilo je 150 godina postojanja muzičkim spektaklom u Kulturno-sportskom centru „Jezero“. Više od pet stotina izvođača svih uzrasta, od najmlađih članova do veterana, predstavilo je publici bogatstvo tradicije i umetničkog stvaralaštva koje ovo društvo neguje već vek i po. Jubilej je i podsetnik na značaj „Gusala“ u očuvanju i razvoju muzičke kulture u Srbiji, ali i na kontinuiranu posvećenost članova očuvanju umetničke tradicije.

-„ Ovim koncertom želimo da pošaljemo jasnu poruku – naša obaveza je da nastavimo dalje. Iako okolnosti poslednjih godina deluju kao da prete nestanku ove delatnosti, ona neće nestati. Istrajni smo u svom radu, imamo jasnu misiju i razvijamo dela „Gusala“, ali ne da bismo pokazivali ko može više i bolje – ovo nije sportsko takmičenje, već spoj radosti i mladosti. Naše društvo okuplja ljude sa strašću i imamo snažne temelje za ozbiljnu transformaciju u narednom periodu, te sam uveren da nas očekuje prosperitetna budućnost,“ izjavio je Zoran Petrović, direktor ADZNM „Gusle“.