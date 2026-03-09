Gusle obeležile prvih 150 godina uspešnog rada i postojanja

Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ proslavilo je 150 godina postojanja muzičkim spektaklom u Kulturno-sportskom centru „Jezero“. Više od pet stotina izvođača svih uzrasta, od najmlađih članova do veterana, predstavilo je publici bogatstvo tradicije i umetničkog stvaralaštva koje ovo društvo neguje već vek i po. Jubilej je i podsetnik na značaj „Gusala“ u očuvanju i razvoju muzičke kulture u Srbiji, ali i na kontinuiranu posvećenost članova očuvanju umetničke tradicije.
-„ Ovim koncertom želimo da pošaljemo jasnu poruku – naša obaveza je da nastavimo dalje. Iako okolnosti poslednjih godina deluju kao da prete nestanku ove delatnosti, ona neće nestati. Istrajni smo u svom radu, imamo jasnu misiju i razvijamo dela „Gusala“, ali ne da bismo pokazivali ko može više i bolje – ovo nije sportsko takmičenje, već spoj radosti i mladosti. Naše društvo okuplja ljude sa strašću i imamo snažne temelje za ozbiljnu transformaciju u narednom periodu, te sam uveren da nas očekuje prosperitetna budućnost,“ izjavio je Zoran Petrović, direktor ADZNM „Gusle“.
Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ deluje neprekidno još od 1876. godine, pod istim imenom, čuvajući dugu tradiciju muzičkog stvaralaštva. Svoje prostorije, smeštene u zgradi Kurije, društvo koristi od 1978. godine, što im omogućava adekvatan i funkcionalan radni prostor za sve aktivnosti. Rad članova društva, koji ulažu veliko vreme i trud, dodatno je podržan kroz finansijsku pomoć lokalne samouprave i Pokrajine.
-„ Dokle god postoje „Gusle“, postojimo i mi. Gotovo svako drugo ili treće dete u našem gradu prošlo je kroz njihov rad, što jasno pokazuje i puna hala KSC „Jezero“. Grad podržava njihov rad jer su deo našeg identiteta, kulture i zajedništva, i mi ćemo nastaviti da doprinosimo njihovom daljem unapređenju,“ istakao je gradonačelnik Mladen Bogdan.
Pored brojnih sekcija, koje čine uglavnom deca i mladi, u okviru „Gusala“ radi i naučno-istraživački odbor sa stručnjacima iz etnomuzikologije, etnokoreologije i etnologije. Od 2002. godine društvo organizuje Etnokamp, posvećen proučavanju muzičkog folklora Banata, dok Međunarodni festival orkestara FENOK promoviše ansamble koji izvode tradicionalnu i stilizovanu narodnu muziku, world music i savremene muzičke pravce.