Jedna saobraćajna nezgoda tokom vikenda, isključeno osam vozača iz saobraćaja

Na području PU Kikinda tokom proteklog vikenda dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta od oko 10.000 dinara. Uzrok nezgode bila je životinja na kolovozu, a povređenih nije bilo.

Pripadnici saobraćajne policije otkrili su 105 prekršaja tokom kontrole saobraćaja. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja je isključeno osam vozača.

Tri vozača zadržana su do 12 časova, jer su imali znatno više alkohola od dozvoljene granice, odnosno kod njih su utvrđene i nedozvoljene psihoaktivne supstance.

Policija je takođe evidentirala 22 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 21 prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine, kao i 54 ostala prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.