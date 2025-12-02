JP ,,Kikinda”: Isključenja vode i povremeni nestanak

Usled kvara na vodovodnoj mreži, 2. decembra, od 14 do 17 časova, doći će do isključenja vode u celoj ulici Petefi ja Šandora u Kikindi, navode iz JP ,,Kikinda”.

Takođe, sutra, 3. decembra, zbog sanacije kvara na glavnom vodu, postojati mogućnost povremenih isključenja vode od 9 do 14 časova u sledećim ulicama: Đure Oličkova – od Kumanovske do Kraljevića Marka i Kraljevića Marka – od Đure Oličkova do Stevana Lakaia Gige. Iz JP ,,Kikinda” zahvaljuju građanima na razumevanju i strpljenju tokom trajanja radova.