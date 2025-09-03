Jubilarni 40. „Dani ludaje“ odražaće se od 18. do 21. septembra

Kikinda se ovog septembra sprema da ugosti hiljade posetilaca iz zemlje i regiona povodom 40. izdanja manifestacije „Dani ludaje“. Ova manifestacija, koja je tokom decenija prerasla u prepoznatljiv turistički i kulturni brend grada, biće održana od 18. do 21. septembra i ponudiće sadržaje koji spajaju tradiciju, zabavu i gastronomiju. Kako je reč o najdugovečnijoj porodičnoj manifestacija u čast gorostasne kraljice jeseni, program je osmišljen tako da svako pronađe nešto za sebe.
-„ Četvrtak, 18. septembar, otvoriće ovogodišnje „Dane ludaje“ tradicionalnim „Igrama sa ludajom“ u kojima će učestvovati učenici osnovnih škola. Istog dana, posetioci će imati priliku da u Suvači pogledaju monodramu koju izvodi dobošar Jovan Čudanov. Petak će kao i svake godine biti rezervisan za karneval maskiranih predškolaca, nezaobilazni deo manifestacije koja svake godine privlači najmlađe i njihove porodice. Pored toga, posetioci će moći da uživaju u dobro poznatim segmentima programa – „Banatskom fruštuku“, „Gostinskoj sobi“ i „Evropskom kutku“. Novina ovogodišnjeg izdanja je promotivni događaj u subotu pre podne u dvorištu OŠ „Vuk Karadžić“, gde će biti predstavljeni sportovi poput badmintona, parabadmintona i aikida. Centralni deo programa predviđen je za subotu popodne, kada će biti proglašeni pobednici u tradicionalnim takmičenjima za najtežu i najdužu tikvu,” – istakla je Jasmina Milankov, v.d. direktora Turističke organizacije Kikinde.
Poseban pečat obeležavanju jubileja daće muzički nastupi poznatih izvođača.
-„ Četvrtak će biti u znaku klasične muzike, kada će publika imati priliku da uživa u nastupu operske umetnice Ljubice Vraneš, koja svake godine privlači veliku pažnju ljubitelja muzike. Petak će biti rezervisan za energične ritmove, pa će di-džej Luka Momčilov zagrejati atmosferu, a nakon njega nastupiće Saša Kovačević. Subotnje veče donosi dva nastupa pop i narodne muzike – prvo će nastupiti Sloba Radanović, a potom i Aco Pejović, dok će manifestaciju u nedelju zatvoriti koncert Đorđa Davida, koji će završiti četvorodnevni muzički program,” – izjavio je gradonačelnik Mladen Bogdan.
Promocija jubilarnih „Dana ludaje“ ni ove godine neće biti ograničena samo na Kikindu, već će se preneti i u druge gradove Srbije, ali i u Rumuniju. Simbolično obeležen narandžastom bojom, karavan će činiti mališani iz gradskih i seoskih vrtića, članovi ADZNM „Gusle“, kao i predstavnici Turističke organizacije i lokalne samouprave. Subotica će prva dočekati veselu povorku u četvrtak, dan kasnije karavan će stići u Zrenjanin i Novi Sad, dok će početkom naredne nedelje, 8. septembra, promocija biti održana u Somboru. Beograđani će se sa ovom manifestacijom upoznati 10. septembra, a završna promocija planirana je 12. septembra u Temišvaru.