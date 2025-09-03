Jubilarni 40. „Dani ludaje“ odražaće se od 18. do 21. septembra

Kikinda se ovog septembra sprema da ugosti hiljade posetilaca iz zemlje i regiona povodom 40. izdanja manifestacije „Dani ludaje“. Ova manifestacija, koja je tokom decenija prerasla u prepoznatljiv turistički i kulturni brend grada, biće održana od 18. do 21. septembra i ponudiće sadržaje koji spajaju tradiciju, zabavu i gastronomiju. Kako je reč o najdugovečnijoj porodičnoj manifestacija u čast gorostasne kraljice jeseni, program je osmišljen tako da svako pronađe nešto za sebe.

-„ Četvrtak, 18. septembar, otvoriće ovogodišnje „Dane ludaje“ tradicionalnim „Igrama sa ludajom“ u kojima će učestvovati učenici osnovnih škola. Istog dana, posetioci će imati priliku da u Suvači pogledaju monodramu koju izvodi dobošar Jovan Čudanov. Petak će kao i svake godine biti rezervisan za karneval maskiranih predškolaca, nezaobilazni deo manifestacije koja svake godine privlači najmlađe i njihove porodice. Pored toga, posetioci će moći da uživaju u dobro poznatim segmentima programa – „Banatskom fruštuku“, „Gostinskoj sobi“ i „Evropskom kutku“. Novina ovogodišnjeg izdanja je promotivni događaj u subotu pre podne u dvorištu OŠ „Vuk Karadžić“, gde će biti predstavljeni sportovi poput badmintona, parabadmintona i aikida. Centralni deo programa predviđen je za subotu popodne, kada će biti proglašeni pobednici u tradicionalnim takmičenjima za najtežu i najdužu tikvu,” – istakla je Jasmina Milankov, v.d. direktora Turističke organizacije Kikinde.