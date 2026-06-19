Kikinda svoje potencijale predstavlja na EXPO 2027

Kikinda će imati priliku da predstavi svoje privredne, turističke i kulturne potencijale na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, koja će biti održana u Surčinu. Tim povodom gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan i načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Nebojša Jovanov obišli su gradilište budućeg izložbenog kompleksa. Prema rečima gradonačelnika Mladena Bogdana, EXPO 2027 predstavlja značajnu razvojnu šansu za Kikindu, koja će kroz ovaj projekat imati priliku da dodatno promoviše svoje potencijale, privuče nove investicije i unapredi turističku ponudu.

– „ Kikinda će biti deo velike priče koja prevazilazi granice jednog grada i jednog regiona. EXPO 2027 nije samo događaj u Beogradu, već projekat cele Srbije i prilika da svetu pokažemo sve ono što nas čini prepoznatljivim – od privrede i poljoprivrede do kulture, tradicije i inovacija. Uveren sam da će koristi od ovog projekta osetiti i građani Kikinde, kroz nove investicije, jačanje turističke ponude i dodatno pozicioniranje našeg grada na mapi Srbije i Evrope. Zato je važno da budemo aktivni učesnici ovog procesa i da spremno dočekamo prilike koje EXPO donosi,“ istakao je Bogdan.

Posetu predstavnicima gradova i opština organizovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a tokom obilaska predstavljena je dinamika radova na jednom od najvećih razvojnih projekata u Srbiji, kao i mogućnosti koje ova manifestacija donosi lokalnim samoupravama.