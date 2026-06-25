Kikindi 7,7 miliona dinara za novi vetrozaštitni pojas prema Banatskoj Topoli

Za projekat formiranja vetrozaštitnog pojasa duž atarskog puta Galad – Banatska Topola, Gradu Kikindi odobreno je 7,7 miliona dinara na osnovu ugovora potpisanog sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Sredstva su dodeljena u okviru programa podrške lokalnim samoupravama za realizaciju projekata pošumljavanja i ozelenjavanja, a ugovor je sa predstavnicima 25 gradova i opština potpisala ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Kako je istaknuto, sredstva su namenjena sadnji autohtonih vrsta drveća, podizanju i obnovi drvoreda, formiranju vetrozaštitnih pojaseva, pošumljavanju i uređenju javnih zelenih površina, sa ciljem očuvanja predionog diverziteta i zemljišta kao značajnog prirodnog resursa.

„ Formiranjem vetrozaštitnog pojasa prema Banatskoj Topoli ne samo da štitimo oranice i unapređujemo životnu sredinu, već ostavljamo trajno dobro generacijama koje dolaze. Zahvalni smo Ministarstvu zaštite životne sredine na podršci i nastavićemo da pripremamo kvalitetne projekte koji doprinose zelenijoj i uređenijoj Kikindi“, poručio je gradonačelnik Mladen Bogdan.

Realizacijom ovog projekta Kikinda nastavlja aktivnosti usmerene na očuvanje prirodnih resursa, unapređenje kvaliteta životne sredine i zaštitu poljoprivrednog zemljišta, koje predstavlja jedan od najvažnijih razvojnih potencijala ovog kraja.