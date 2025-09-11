Kvalitet semena presudno utiče na prinos ludaje

Ludaja, poznata i kao „banatska banana“, zauzima posebno mesto u poljoprivredi Kikinde i okolnih krajeva Banata. Njeno seme je vredan proizvod, bogat proteinima, vitaminima i mineralima, a osim u ishrani, koristi se i za proizvodnju ulja i drugih prerađevina.

-,, Ima negde oko 1.000 biljnih vrsta. Nekih pedesetak, šezdesetak se koristi u ishrani, preradi i na druge načine. Ova podela o kojoj bi mi sad pričali, po upotrebnoj vrednosti imamo bundeve gde koristimo meso ploda i imamo tikve gde zapravo je glavni proizvod seme. Ludaja se u Kikindi uglavnom odnosi na ovu bundevu jeli, koju koristimo za jelo i tu ima podela raznih, a za tikvu uglavnom kažemo stočna ludaja pošto se tu uglavnm meso ne koristi toliko. Poslednjih 15 – 20 godina tikva golica je dobila prostora i ova druga tikva koja ima ljusku i obe se koriste i za ceđenje ulja a takođe se koriste i pečene u ishrani i naravno konditorska industrija, pekari i ostali takođe, dok meso – imamo te velike bele banatske ludaje i takođe ove tikvice, muskantne one su poreklom iz Kanade i uglavnom vrlo tražene i cenjene u ovo doba godine ili kad sazrevaju i onda se prave razne poslatice od njih,” ispričao nam je Robert Nemeš, regionalni predstavnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.