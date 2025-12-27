„Moja posna trpeza“ – izložba posnih jela i duhovni program u hramu Svetih Kozme i Damjana

U okviru obeležavanja Božićnog posta i porodičnog praznika Materice, pri hramu Svetih Kozme i Damjana biće održano veče posvećeno duhovnosti i posnoj tradiciji. Događaj je zakazan za nedelju, 28. decembra, u 18 časova, a centralni deo programa činiće izložba posnih specijaliteta pod nazivom „Moja posna trpeza“. Svi koji se prijave imaće priliku da predstave sopstvena posna jela i kulinarske veštine, dok će posetioci, po završetku ocenjivanja, moći da učestvuju u degustaciji. Na manifestaciji se očekuje bogat izbor jela iz tradicionalne posne kuhinje – od ribljih delicija i jela od pasulja, do raznih pita, sarma i posnih slatkiša. Poziv za učešće upućen je restoranima, udruženjima, obrazovnim ustanovama i pojedincima koji žele da doprinesu zajedničkom obeležavanju praznika i očuvanju običaja vezanih za post. Prijavljivanje je moguće još danas, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 063 88 55 355. Pored gastronomske ponude, program će imati i duhovni sadržaj – razgovore o smislu posta i poruci „hleba života“, uz muzičku pratnju dečjeg hora Sveti Jovan Šangajski i ženskog hora Sveti Josif Temišvarski.