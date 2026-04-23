Na području opštine Čoka skućile su se 72 porodice

Na području opštine Čoka skućile su se čak 72 porodice, za šta je izdvojeno više od 74 miliona dinara, putem programa koji realizuje Ministarstvo za brigu o selu. Ministar Milan Krkobabić, u Ostojićevu je izjavio da se za program dodele seoskih kuća mladi ljudi svakodnevno prijavljuju.

Prazne kuće u Vojvodini više nisu realnost, a tome svedoče 72 porodice u Čoki, koje su iskoristile program koji realizuje Ministarstvo za brigu o selu. Među njima je i porodica Ivanov-Mešter iz Ostojićeva, koja je sa devetomesečnom ćerkom pronašla krov nad glavom.

Ministar Krkobabić obišao je i renovirani Dom kulture, projekat realizovan zajedničkim sredstvima države i lokalne samouprave. U obnovu ovog objekta uloženo je ukupno 15 miliona dinara, od čega je resorno ministarstvo izdvojilo 10 miliona, dok je lokalna samouprava učestvovala sa pet miliona dinara. Dom kulture sada nudi moderniji prostor za društveni život meštana, ali su stanovnici ovog naselja ministru ukazali i na goruće probleme.

Početkom ove godine odobreno je 111 zahteva za kuće na selu koje su dodeljene, a do kraja aplira, resorno ministarstvo planira da dodeli sredstva za još 100 domova. Ministar je rekao da je država do sada dodelila sredstva za kupovinu 4.200 kuća na selu širom Srbije, a da se do kraja godine očekuje da taj broj bude 5.000.