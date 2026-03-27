Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala 11 javnih poziva u okviru mera zapošljavanja

Više od 15.000 nezaposlenih imaće priliku da kroz različite programe dođe do posla ili unapredi svoje veštine, zahvaljujući novom ciklusu mera aktivne politike zapošljavanja. U okviru ovogodišnjih aktivnosti predviđena je realizacija 11 javnih poziva, koji su usmereni kako na poslodavce, tako i na lica koja se nalaze na evidenciji. Kroz ove programe biće obezbeđena direktna finansijska podrška, što podrazumeva subvencije za zapošljavanje, mere stručne prakse, obuke na radnom mestu, kao i podsticaje za samozapošljavanje.

-„ Akcenat se stavlja na teže zapošljive kategorije, kao što su lica bez završenog osnovnog obrazovanja, srednje škole, žene, mladi do 30 godina bez radnog iskustva, stariji od 50 godina, lica koja se nalaze na evidenciji duže od 12 meseci, odnosno dugoročno nezaposlena lica, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći. To su neke teže zapošljive kategorije, a većina javnih poziva otvorena je do 30. novembra dok javni pozivi namenjni osobama sa invaliditetom traje do 31. decembra. Javni poziv namenjen nezaposlenim licima u vidu subvencija za samozapošljavanje traje do 15. maja,” izjavila je Marica Bajić, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja NSZ.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Najveća zainteresovanost sugrađana je za program samozapošljavanja čiju je obuku do sada prošlo 26 lica. -„ Kroz javni poziv radna aktivacija poslodavac koji zaposli osoba sa invaliditetom, može da ostvarii subvenciju u iznosu minimalne zarade uvećan za poreze i doprinose u trajanju od 4 meseca a kod subvencija zaradae za osobe sa invaliditetom bez radnog isksutva, poslodavac koji zaposli lice na neodređeno vreme može da ostvari 75 posto zarade, sa pripadajućim porezima i doprinosima u trajanju od 12 meseci. Takođe, imamo i javne pozive namenjene osobama sa invalidetom sa drugim stepenom invalidnosti,” dodala je Bajić.