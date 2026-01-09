Najviše prekršaja zbog prekoračenja brzine na kikindskim putevima

Tokom prethodne nedelje na putevima na području Policijske uprave Kikinda zabeležene su tri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo povrede.

Kako je saopšteno iz PU Kikinda, u periodu od 24. decembra 2025. do 8. januara 2026. godine sprovedena je akcija pojačane kontrole saobraćaja, tokom koje je kontrolisano ukupno 2.711 vozila. Tom prilikom otkriveno je 799 saobraćajnih prekršaja.

Najveći broj sankcija odnosio se na prekoračenje dozvoljene brzine – čak 419 vozača kažnjeno je zbog nepoštovanja ograničenja, što ukazuje da je gotovo svaki drugi kontrolisani vozač vozio brže od dozvoljenog. Nadležni ističu i da i dalje postoji nizak nivo discipline kada je reč o korišćenju sigurnosnih pojaseva, s obzirom na to da su zbog ovog prekršaja sankcionisana 93 vozača i putnika.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja su isključena 72 vozača, dok je 29 njih zadržano u službenim prostorijama, jer su vozilima upravljali sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, zadržano je i pet vozača koji su zatečeni za volanom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Iz Policijske uprave Kikinda apeluju na sve učesnike u saobraćaju da, imajući u vidu nepovoljne vremenske uslove, pokažu dodatnu opreznost i odgovornim ponašanjem, kao i poštovanjem saobraćajnih propisa, doprinesu unapređenju bezbednosti na putevima.