Naši srpskoligaši odmeriće snage sa pančevačkim Dinamom 1945

Nakon što su u prošlom kolu pokazali znatno bolju igru i ostavili utisak da ekipa hvata pravi ritam, fudbaleri OFK Kikinde spremno dočekuju novi izazov. U okviru 6. kola Srpske lige Vojvodina, pred njima je gostovanje u Pančevu gde ih čeka Dinamo 1945. Duel se igra se sutra od 16 sati, a Kikinđani će imati priliku da nastave pozitivnu seriju i potvrde da njihova forma ide uzlaznom putanjom.

Nastavlja se borba na terenima Vojvođanske fudbalske lige – istok. U Ruskom Selu Crvena zvezda će pred svojim navijačima ugostiti ekipu Glogonja i pokušati da kapitalizuje domaći teren. Sloboda iz Novog Kozarca ima zadatak da nadigra Radnički iz Zrenjanina, dok će Kozara iz Velikog Sela na put u Srpsku Crnju, gde ih čeka nezgodna Budućnost. Sve utakmice na programu su od 16 sati, a predstojeći vikend mogao bi doneti pomeranja na tabeli i dodatno začiniti borbu za vrh.