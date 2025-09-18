Naši srpskoligaši odmeriće snage sa pančevačkim Dinamom 1945

Nakon što su u prošlom kolu pokazali znatno bolju igru i ostavili utisak da ekipa hvata pravi ritam, fudbaleri OFK Kikinde spremno dočekuju novi izazov. U okviru 6. kola Srpske lige Vojvodina, pred njima je gostovanje u Pančevu gde ih čeka Dinamo 1945. Duel se igra se sutra od 16 sati, a Kikinđani će imati priliku da nastave pozitivnu seriju i potvrde da njihova forma ide uzlaznom putanjom.
Nastavlja se borba na terenima Vojvođanske fudbalske lige – istok. U Ruskom Selu Crvena zvezda će pred svojim navijačima ugostiti ekipu Glogonja i pokušati da kapitalizuje domaći teren. Sloboda iz Novog Kozarca ima zadatak da nadigra Radnički iz Zrenjanina, dok će Kozara iz Velikog Sela na put u Srpsku Crnju, gde ih čeka nezgodna Budućnost. Sve utakmice na programu su od 16 sati, a predstojeći vikend mogao bi doneti pomeranja na tabeli i dodatno začiniti borbu za vrh.
U Područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin ovog vikenda na programu su mečevi 6. kola. Vojvodina iz Bašaida putuje u Banatski Despotovac na duel sa Mladošću i pokušaće da se kući vrati sa punim plenom. U Mokrinu Delija dočekuje Bilećanin iz Sečnja i najavljuje borbu za nove bodove pred svojim navijačima. Nakovački Polet ima priliku da na svom terenu odmeri snage sa zrenjaninskim Banatom, dok će Napredak iz Banatske Topole ugostiti Lehel iz Mužlje. Sve utakmice igraju se od 16 sati, a navijačima ostaje da uživaju u još jednom fudbalskom vikendu i da vide ko će se bolje snaći na terenu.