Dvostruki uspeh karatistkinja „Feniksa“ na Kupu šampiona u Podgorici

Kakav turnir za Jelenu i Selenu Kličić! Takmičarke Karate kluba „Feniks“ iz Kikinde stigle su do same završnice Kupa šampiona u Podgorici, a put do medalja vodio je preko njihovog međusobnog duela. U polufinalu su se našle jedna naspram druge, sa istim ciljem – plasmanom u finale. Ovoga puta uspešnija je bila Jelena, koja je izborila mesto u borbi za zlato. U finalu je još jednom pokazala kvalitet i stigla do najsjajnijeg odličja. Selena je, nakon poraza od sestre u polufinalu, takmičenje završila bronzom. U jakoj međunarodnoj konkurenciji, kikindske karatistkinje napravile su zapažen rezultat, a posebno je zanimljivo što su do medalja stigle bliznakinje koje su se za mesto u finalu borile jedna protiv druge.