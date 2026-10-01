Medić pred Jedinstvo: „Znamo šta nas očekuje i spremamo se za to“

OFK Kikinda u narednom susretu dočekuje Jedinstvo iz Vlajkovca, a trener Rade Medić očekuje ozbiljan izazov protiv mlade i poletne ekipe. U takmičenju sa 14 timova svaki bod na domaćem terenu ima dodatnu težinu, čega su u našem timu potpuno svesni pred naredni meč.

Medić smatra da lošiji početak sezone Jedinstva ne bi trebalo da zavara njegovu ekipu, posebno imajući u vidu rezultate koje je naredni rival ostvarivao tokom prethodnih sezona.

„Generalno, dolazi nam ekipa koja već duži niz sezona nastupa u ovom rangu i koja je loše startovala. Kroz sve ove sezone bila je jako dobro kotirana, tako da mislim da je to možda samo neka početna faza kroz koju prolaze mnoge ekipe. Sada su pokazali, kada su pobedili utakmicu kod kuće, da mogu, a sada dolaze kod nas da probaju isto“, rekao je Medić.

Domaći teren nosi dodatnu važnost

Trener našeg tima ukazao je i na specifičnost takmičenja sa 14 ekipa, zbog čega smatra da eventualne propuste na domaćem terenu nije lako nadoknaditi.

„Znamo koliko je specifično takmičenje i da svaki propust kod kuće možda neće moći da se nadoknadi. Jednostavno, mnogo je manje utakmica samim tim što ima 14 ekipa, tako da se jako teško nadomeste neki kiksevi koji se dese na domaćim terenima“, istakao je Medić.

Kikinda zato ozbiljno pristupa narednom protivniku i priprema se za njegove karakteristike.

„Svesni smo sa kim igramo. To je dosta mlada i poletna ekipa, koja dosta dobro trči. Znamo šta nas očekuje i spremamo se za to“, zaključio je Medić.

FOTO: Ilustracija/Vukašin Cvetković

Izvor: OFK Kikinda