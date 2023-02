Neviđen govor mržnje imama iz BiH: “Sveti Sava je začetnik fašizma, SPC je sekta”

Imam iz Kozarca na najbrutalniji način je vređao SPC i Svetog Savu.

Srpska pravoslavna crkva i svetosavsko učenje jedne su od glavnih osnova srpskog nacionalnog identiteta na osnovu kojih su Srbi kroz vekove, pod najgorim pritiscima, okupacijom i genocidom uspeli da ostanu i opstanu. Možda su baš zbog toga, kroz istoriju, SPC i Sveti Sava bili prvi na meti onih koji Srbima nisu želeli dobro.

Danas, kada je naš narod pod udarima novih istorijskih vetrova, ponovo se od onih koji su nam fizički najbliži čuju napadi na stubove srpskog identiteta. Na najbrutalnije načine vređa se sve ono što je Srbima sveto.

Najnoviji primer toga dolazi nam iz Bosne i Hercegovine. Amir ef. Mahić, glavni imam Medžlisa IZ-a u Kozarcu kod Prijedora, odlučio je da na Savindan, 27. januara, “ospe paljbu”, prema tom srpskom svetitelju.

– Danas je Savindan. Starija generacija će to znati, ovi mlađi možda ređe i hvala Bogu da je tako. Kada je u pitanju ovaj dan i u njemu spomen na jednog od činovnika SPC, želim reći nekoliko reči o ovom danu i tom pojedincu. Naime, tzv. Sveti Sava kako ga pravoslavni svet zove na području užeg dela Balkana na kojem živimo, jeste jedan Rastko Nemanjić koji je rođen u jednoj porodici i njegov rođeni brat je bio krunisan za srpskog kralja. Veoma kontraverzna ličnost, u našem jugoslovenskom području prezentovan kao prosvetitelj. Starije generacije se sećaju da je čak i u vreme komunizma on predstavljan kao prosvetitelj i osoba koja je donela svetlo nauke na ove prostore. To ni najmanje nikada nije bilo tačno. Uvek je to kao jedna notorna laž poturano ovdašnjem čoveku – rekao je Mahić.

“Srpska pravoslavna crkva je sekta”

On se tu nije zaustavio nego je Srpsku pravoslavnu crkvu nazvao – sektom.

– Šta je s druge strane, iz ugla pravoslavaca iz drugih delova sveta, taj čovek? To je čovek na čijem učenju i ideologiji je začeta jedna sekta, koju mi ovde dobro poznajemo. To je srpska pravoslavna sekta. To je u osnovi sektaško učenje pravoslavlja koje nema sa izvornim hrišćanskim i pravoslavnim učenjem osnovne poveznice koje bi trebalo da ima – kazao je Mahić.

Glavni imam Medžlisa IZ-a u Kozarcu je zatim optužio svetosavsko učenje za nacioanlizam.

– Dve osnovne ideološke postavke na kojima je utemeljeno svetosavlje, koje ispovedaju pravoslavci u Bosni, jeste utemeljeno na dve teške stvari. Prva je nacionalizam. To vam je crkva ili crkveno učenje koje zagovara nacionalizam, što nema nikakve veze ni sa Isusom, ni sa bilo kakvim crkvenim učenjem koje u svojoj osnovi ruši sve nacionalističke ideologije i hrišćane smatra jednakim. Pravoslavlje kakvim ga svetosavlje poznaje, ne smatra ih istim. Zato ćete imati jednog pravoslavca koji se nađe u ovim svetosavskim državama da bi skoro trebalo da promeni veru da bi bio pravoslvac po njihovom kalupu – kazao je on.

“Svetosavlje se temelji na fašizmu”

Mahić ni to nije bilo dovoljno, nego je optužio Svetog Savu za, ni manje ni više, nego fašizam.

– S druge strane je utemeljenje na fašizmu. Spominjani Rastko kojeg zovu tako kako ga zovu, po tom njegovom monaškom imenu Sava, je bio začetnik ideologije mržnje prema drugome. Uzmite njegova osnovna dela. Čitava njegova dela se zasnivaju na proklinjanju između ostalog onoga što je poveznica sa islamom i muslimanima. On je sve nastojao ocrniti pravoslavnom svetu i sa druge strane sve je to proklinjao kao nešto đavolsko prisutno u ljudima i ljudskom rodu. Kada bi čovek imao vremena da se posveti tim budalaštinama koje propovedaju, mi možemo naći apsolutne korene ovome fašizmu koji mi danas živimo od strane naših komšija i genocidu koji se ovde desio. Tu su temelji i od toga preko poznatog crkvenog lika, koji je opet poturan kao prosvetitelj, i njegovog Gorskog vijenca. Mogli bismo zaista doći do toga da celokupno to učenje ima određene postavke koji mogu nama jasnijim učiniti zašto se odnose tako prema muslimanima – rekao je glavni imam Medžlisa IZ-a u Kozarcu.

Izvor: 24sedam.rs