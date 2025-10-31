Nova pravila za prerađivače voća i povrća na gazdinstvima

Za preradu voća i povrća u domaćinstvima, ubuduće neće biti dovoljna samo registracija poljoprivrednog gazdinstva, nego i upis u Agenciju za privredne registre i Centralni registar proizvođača. To je bila jedna od tema koje su održane u Poljoprivrednoj stručnoj službi Kikinda pod pokroviteljstvom Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.

Prerada voća i povrća na gazdinstvima kao izvor dodatnih prihoda u velikoj meri je rasprostranjena u Kikindi. Rezultat kod ovakvog načina plasmana proizvoda je finansijska dobit, jer se povećava tržišna vrednost proizvoda. Većina prerađivača nije prijavljena u APR-u i Centralnom registru proizvođača, što će ubuduće biti obaveza.

Inspekcijske službe obilaze terene, a ta aktivnost ubuduće će biti intenzivnija, naročito tokom manifestacija, gde prerađivači najčešće izlažu svoje proizvode. Džemovi, marmelade, ajvari, sokovi, turšija, sušeno voće i povrća su proizvodi koji najčešće izlaze iz malih prerađivačkih pogona i gazd nstava sa malim kapacitetima prerade.

Osmo po redu predavanje, jedno je od deset koji imaju cilj edukaciju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na području AP Vojvodine. Dosadašnje teme odnosile su se na dronove u poljoprivredi, zaštitu bilja, rezistentnost korova, regenerativna poljoprivreda-budućnost proizvodnje hrane.

Iz Poljoprivredne stručne službe Kikinda povizaju prerađivače voća i povrća da dođu do njih po osnovne instrukcije. Podnošenje zahteva može da bude u elektronskoj ili papirnoj formi, a postupak registracije je jednostavan.