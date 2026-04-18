NSZ u sredu 22. aprila organizuje Sajam zapošljavanja: 25 poslodavaca iskazalo potrebu za radnom snagom

Sajmovi zapošljavanja predstavljaju jedan od najefikasnijih načina povezivanja poslodavaca i lica koja su u potrazi za poslom, jer omogućavaju direktan kontakt i bržu razmenu informacija o potrebama tržišta rada. Upravo takav događaj biće održan u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Kikinda. Sajam zapošljavanja zakazan je za sredu, 22. april, a održaće se u Sportskoj sali „Partizan“ u periodu od 11 do 14 časova.

-„ U ovoj godini je planirano 25 poslodavaca da učestvuje na Sajmu, a radna mesta koja su u ovom momentu aktuelna i tražena jesu trgovci, mašinski tehničari, poslovođe, konobari, kuvari, automehaničari, električari, mašinbravari i druga. Prijave za posloavce se obavljaju kod savetnika Milice Kecman, putem mejl adrese milica.kecman@nsz.gov.rs, na kontakt telefon 0230 411-716 ili lično kod savetnika. Nezaposlena lica mogu da dođu lično kod svog savetnika ili pomoć da potraže onlajn, na našem sajtu gde postoji obuka za aktivno traženje posla. Novina je i da će na Sajmu biti jedan štand na kome će stručni radnici naše službe pružati pomoć licima u pisanju radne biografije,” izjavila je Ivana Felbab, načelnik posredovanja u zapošljavanju NSZ Filijala Kikinda.

Zaključno sa 31. martom, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi trenutno se nalazi 1933 nezaposlena lica, a prethodne godine 567 sugrađana dobilo je zaposlenje po završetku Sajma.