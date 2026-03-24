Obeleženo 27 godina od NATO bombardovanja SR Jugoslavije – potresno kod spomenika ,,Tuga”

Na današnji dan, pre tačno 27 godina, 24. marta 1999. godine u 19:53 minuta počela je NATO agresija na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. To je ujedno bio i presedan koji je izveden bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Podaci Ministarstva odbrane Srbije pokazuju da je tokom NATO agresije stradalo 1.031 pripadnik vojske i policije, dok je 5.173 teško ili lakše ranjeno. Među civilima poginulo je oko 2.500 osoba, 89 dece, dok je povređeno približno 6.000 civila, od kojih je 2.700 mališana. Za sugrađanku Anicu Drinjak svaki dan je sve teži kao I proteklih 27 godina bez brata Miodraga Gladiševa, starijeg vodnika prve klase koji je život izgubio na jugu Srbije.

-„ Svaki dan sve je teži, vreme prolazi, kažu ljudi vreme leči sve…ne leči ništa. Valjda se čovek nekako nauči da živi sa tim bolom i tugom, da se nosi, pa dokle bude bilo. Ali jedna stvar je baš divna, lepa, da se eto sakupe kolege iz garnizona da dođu i od Željka Alara i od moga brata i da se ti ljudi ne zaborave. Vratiti ih ne možemo a zaboraviti ne smemo,” rekla nam je Anica.

Cilj napada bili su strateški objekti, saobraćajnice i komunikacione tačke, kao i pogranični region uz Albaniju, a kasnije i pojedina naselja. Tokom 78 dana straha, bombardovana je i Kikinda.

-„ Nato agresori nažalost nisu štedeli Kikindu, bombardovana je kasarna u noći između 30. maja i 1. juna i deo objekata koji se tamo nalazi. Ovo je 27 tužna godina kako se sećamo naših poginulih Kikinđana, na današnji dan kada je počela NATO agresija. Sećamo se, ne samo bombardovanja i bezrazložnog napada na našu zemlju već i naših poginulih sugrađana, stradalih i nestalih u ratnim devedesetim,” dodao je Vladimir Radojčić, predsednik izvršnog odbora udruženja Srpski ratni veterani Kikinda.

Pored porodica nastradalih, vence su položili predstavnici boračkih udruženja organizacija, policije, vojske, garnizona iz Bačke Topole, Vranja i lokalne samouprave.

-„ Stojimo u tišini sa sećanjem i poštovanjem pred svima onima koji su stradali u danima koji su zauvek promenili naše živote. Pravda mora biti jednaka za sve i ne sme se meriti silom. Sećamo se nevinih žrtava širom Srbije, dece, civila, vojnika i policijaca i svih onih čiji su životi zauvek promenjeni,” istakao je ovim povodom gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.