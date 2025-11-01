Od ponedejka 3. novembra počinje redovno sakupljanje mešanog ambalažnog otpada

Kompanija FCC obaveštava građane da od ponedeljka, 3. novembra, počinje redovno sakupljanje mešanog ambalažnog otpada iz kanti koje su domaćinstvima podeljene tokom oktobra.

Sakupljanje će se obavljati prema rasporedu termina koji su građani već dobili prilikom preuzimanja kanti, a isti raspored biće dostupan i na zvaničnom sajtu kompanije FCC radi lakšeg pristupa informacijama.

Iz kompanije pozivaju sve građane da pravilno odvajaju ambalažni otpad, čime će doprineti očuvanju životne sredine i unapređenju sistema reciklaže.

Istog dana, 3. novembra, počinje i druga etapa podele kanti za reciklažu. U okviru ove faze, kante će biti podeljene građanima u naseljima obuhvaćenim planom druge etape, prema utvrđenom rasporedu koji će takođe biti objavljen na sajtu FCC-a.

Raspored podele kanti:

03.11 – 06.11.2025. – Omladinska, Sterije Popovića, Žarka Zrenjanina, Prizrenska, Stevana Lakai Giga, Save Lipovanov, Kiš Mihaila, Miloša Crnjanskog, Veljka Petrovića, Đure Oličkova (ponedeljak–četvrtak)

07.11 – 12.11.2025. – Blok 35 Dragutina Ristića, Blok 35 Nikole Aleksića, Blok 36 13. Vojvođanske brigade, Blok 36 Lipovanov Dade, Blok 36 Petrovačka, Braće Subotički, Njegoševa, Mihajla Pupina, Kosovska, Ive Lole Ribara, Vuka Karadžića (petak–sreda)

13.11 – 18.11.2025. – Svetosavska, Jovana Jovanovića Zmaja, Braće Tatića, Miloša Ostojina (četvrtak–utorak)

19.11 – 24.11.2025. – Miloševački drum, Bašaidski drum, Karlovački put, Šumica, Veliki bedem, Jovana Radaka, Toze Markovića, Radnička, Stevana Sinđelića, Sinđelićevo sokače (sreda–ponedeljak)

25.11 – 28.11.2025. – Josifa Marinkovića, Ive Andrića, Mladena Stojanovića, Kosmajska, Boška Buhe, Bihaćka, Save Kovačevića, Fruškogorska, Novosadska, Gavrila Principa, Miroslava Antića, Rade Trnića, 1. maja, Cerska, Maksima Gorkog, Alekse Dundića, Vojislava Ilića, Uroša Predića, Ivana Gorana Kovačića, Milana Rakića, Petra Kočića, Sonje Marinović, Branka Ćopića (utorak–petak)

Građani se pozivaju da prate objave na sajtu FCC-a radi pravovremenih informacija o toku akcije i eventualnim izmenama u rasporedu.